Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der so genannten Sonnenkreuzung in Leonberg gekommen. Laut Polizei war eine 61-jährige Autofahrerin in der Feuerbacher Straße unterwegs und wollte an der Ampelkreuzung nach links in die Stuttgarter Straße abbiegen. Hier übersah sie ein aus der Grabenstraße entgegenkommendes Motorrad. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Sowohl der 56-jährige Motorradfahrer als auch seine 52-jährige Sozia, also Beifahrerin, wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.