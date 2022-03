Unfall an der Ampel Wer hatte tatsächlich „grün“?

Leonberg - Die Polizei sucht Zeugen, die am vergangenen Montag gegen 20 Uhr einen Unfall im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Leonberg-West beobachtet haben. Eine 20 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte von der Südrandstraße weiter auf die Bundesstraße 295 fahren. Nahezu zeitgleich fuhr eine 29-Jährige in ihrem Chrysler von der Brennerstraße in den Kreuzungsbereich ein. Die beiden Frauen stießen mit ihren Fahrzeugen zusammen.