Unfall an der A8 Renault rutscht Böschung hinunter

Leonberg - Eine 28-jährige Autofahrerin ist am Montagmittag mit ihrem Renault an der Autobahnauffahrt zur A 8 bei Leonberg-West von der Straße abgekommen und eine Böschung heruntergerutscht. Die Polizei geht davon aus, dass sie zu schnell unterwegs war. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr auf der B 295. Die Frau war auf der Bundesstraße unterwegs und wollte an der Anschlussstelle in Richtung Stuttgart auffahren. Dabei stieß sie zunächst zweimal gegen die Leitplanke, kam danach von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung in Richtung der Autobahn hinunter. Da das Ausmaß anfangs noch nicht genau bekannt war, rückten neben Polizei und Rettungsdienst auch elf Einsatzkräfte der Feuerwehr aus, ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt zum Unfallort. Die Autofahrerin hatte sich aber nur leichte Verletzungen zugezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.