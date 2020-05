Unfall am Leonberger Dreieck Stauende übersehen: Mann schwer verletzt

Leonberg - Der Stau vor dem Engelbergtunnel hatte am Donnerstagmorgen einen schweren Unfall zur Folge: Ein 62-Jähriger fuhr in seinem Mercedes um 5.25 Uhr am Leonberger Dreieck von der A 8 in Richtung Heilbronn auf die A 81 und übersah vermutlich das Stauende am Tunnel. Er knallte auf das Heck einer 29-jährigen Opelfahrerin. Beim Aufprall wurde der 62-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, sein Wagen musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 26 000 Euro.