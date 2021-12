Unamonos Weil der Stadt Stiftung bittet um Spenden für Peru

Weil der Stadt - Viele Menschen haben in Peru ihre Arbeit verloren, jede dritte Familie hat durch das Coronavirus einen Verlust in ihrem unmittelbaren Umfeld erfahren. Die Weil der Städter Stiftung „Unamonos“ unterstützt seit 40 Jahren behinderte Kinder im gleichnamigen Heim in Arequipa mit mehr als 40 000 Euro jährlich, doch durch die Pandemie wird nicht nur die Arbeit vor Ort extrem erschwert, auch die Stiftung selbst ist bei der Akquise der Spenden beeinträchtigt, berichtet Heinrich Lutz von der Unamonos-Stiftung.