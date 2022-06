Umweltspur in Leonberg Für Autofahrer wird es eng in der Stadt

Im Leonberger Zentrum wird es ab Dienstag, 14. Juni, für Autofahrer eng. Für ein halbes Jahr wird in einem Praxisversuch getestet, wie sich die Verkehrsmengen mit einer Umgestaltung der Fahrbahnen noch verträglich abwickeln lassen. Unter dem Arbeitstitel des Großprojektes „Stadt für morgen“ werden sowohl in der Eltinger als auch in der Brennerstraße – dort wo sie vierspurig verlaufen – die jeweils äußeren Fahrstreifen in eine Umweltspur umgewandelt. Diese wird für den Autoverkehr gesperrt und für Bus- und Radverkehr freigegeben.