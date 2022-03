Umweltschutz Keine Pestizide mehr in Heimsheim

Der Auftakt zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Heimsheim war anders als sonst: Zum einen traf sich das Gremium zum ersten Mal seit Längerem wieder in Präsenz im Schlosssaal, zum anderen rief der Bürgermeister Jürgen Troll zu einer Schweigeminute im Gedenken an die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine auf. Danach aber ging es kontrovers weiter, besonders beim Thema pestizidfreie Stadt Heimsheim. Zu diesem Tagesordnungspunkt waren auch einige Landwirte als Zuhörer gekommen.