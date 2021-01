Umweltschutz in Weissach BUND geht gegen Baugebiet vor

Überdies betont Töpfer, „dass der geltende Flächennutzungsplan ohnehin nur ausweist, was wir als Kommune mit Eigenentwicklung überhaupt dürfen“. Ein gewichtige Rolle spielt dabei der große Arbeitgeber Porsche, durch den es in Weissach einen deutlichen Überschuss an Einpendlern gibt. Es bestehe deshalb die Zielsetzung, so Töpfer, dass den Personen, die in Weissach arbeiten, vermehrt Wohnraum hier angeboten werden soll. Auch dies übrigens mit guten ökologischen Gründen: Dadurch werde nicht zuletzt der Einpendlerverkehr reduziert.

421 Stimmen sind erforderlich

Damit ein Bürgerbegehren beantragt werden kann, müssen die Initiatoren laut Gemeindeordnung von mindestens sieben Prozent der Wahlberechtigten Unterschriften sammeln. In Weissach liegt dieses Quorum bei 421 Wahlberechtigten. Erst wenn die Unterschriften in ausreichender Zahl vorliegen und das Bürgerbegehren grundsätzlich zulässig ist, kann der Gemeinderat den eigentlichen Bürgerentscheid einleiten.

Bis zum 30. März haben die Initiatoren nun Zeit, die Unterschriften zu sammeln. Spätestens dann muss das Bürgerbegehren beantragt werden. Dass das gelingt, ist derzeit alles andere als einfach. Denn in Zeiten von Corona verbietet sich das Klinkenputzen. Die Unterschriftenliste muss auf der Homepage des BUND-Ortsverbands (www.bund-weissach.de) selbstständig heruntergeladen und anschließend bei einer der drei dort genannten Personen abgegeben werden.

Töpfer sieht einem Bürgerentscheid, den er grundsätzlich für legitim hält, aber ohnehin gelassen entgegen: „Ich setze darauf, dass unsere Gemeinde so entscheidet, wie sie es für richtig hält. Wenn man die Gemeinde entwickeln möchte, wird das Neubaugebiet nötig sein. Wer Stagnation will, muss es ablehnen.“