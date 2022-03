Umgestaltung in Ditzingen Ein Ort zwischen Dorf und Stadt

Ditzingen - Was passiert mit dem Haus der Vereine? Auch diese Frage könnte im Raum stehen, wenn die Pläne für ein Quartiert entstehen, das für die Ditzinger Innenstadt von zentraler Bedeutung ist. Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat sich mit den Eckpunkten eines Planungswettbewerbs befasst, um das Areal am Kreisverkehr zwischen Johannes-Fuchs- und Leonberger- sowie Autenstraße neu zu gestalten. Investor ist die TB Quartiersentwicklung Ditzingen, eine Gesellschaft mit Sitz in Bocholt.