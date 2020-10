Kreis Böblingen - Im Landkreis Böblingen gibt es von Samstag, 24. Oktober, an eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Das teilte das Landratsamt am Freitagnachmittag mit. „Die Sperrstunde trifft die Gastronomiebetriebe hart“, sagt Landrat Roland Bernhard. „Dennoch sind wir aktuell gezwungen, zu handeln.“ Die 7-Tage-Inzidenz – also die Ansteckung pro 100 000 in sieben Tagen – war zum Freitag auf einen Wert von 85,28 geklettert.