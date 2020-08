Ultra-Lauf Mit leichtem Gepäck durch die Alpen

Schnellste nachgewiesene Zeit für eine bestimmte Strecke

Den Mut hat er dennoch nicht verloren. „Irgendwann akzeptierte ich die Situation und trainierte einfach mit Bedacht weiter.“ Kowalczyk war sogar froh, in seinem ersten Profijahr nicht in die Versuchung zu kommen, jedes Rennen mitzunehmen und sich dadurch zu „verbrennen“. Jede Ausnahmesituation birgt auch Chancen. Die Ultraläufer behalfen sich zunächst mit virtuellen Serien, bis ein neues Projekt die Runde machte, das seinen Ursprung in Amerika hat. Die „Fastest Known Time“, kurz auch FKT genannt. Hier gilt es, die schnellste nachgewiesene Zeit für eine bestimmte Route oder Strecke zu laufen. Beliebt sind beispielsweise interessante und bekannte Wanderwege, Gipfelbesteigungen oder die Umrundung von Seen. Die gelaufenen Kilometer sowie die benötigte Zeit werden per GPS verifiziert und können von anderen Läufern, die diese Leistung unterbieten wollen, auf einer Website hochgeladen werden. Jeder Läufer entscheidet den Startpunkt seiner Herausforderung selbst.