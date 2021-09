Ultra-Lauf Kowalczyk: Gute Beine am Mont Blanc

Das Rennen lief genau nach Plan. Strategie, Ernährungsplan, mentale Vorbereitung und Motivation – alles fügte sich bestens. „Das war mein perfektes Rennen. Meine Beine waren der Wahnsinn. Im Wettkampf bin ich in Abschnitten gejoggt, in denen ich im Training nur gegangen bin“, konnte es Kowalczyk selbst fast nicht glauben, wie gut es für ihn lief. Er begann zunächst eher defensiv und rollte das Feld dann von hinten auf. Von Platz 46 arbeitete er sich Stück für Stück nach vorne. Die Aufholjagd führte ihn nach 11:06,13 Stunden bis auf Rang sechs. Der Sieger Thibaut Garrivier aus Frankreich hatte die Ziellinie in Chamonix nach 10:23,26 Stunden passiert. Die ersten 50 schafften das ebenfalls noch im Hellen, der Rest der 1578 Finisher kam erst im Dunkeln an.