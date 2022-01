Uli Sailer aus Gerlingen Tausendsassa im Dienst für Menschen

Gasthaus Hirschen – ein Ort für Bürgerbeteiligung

Auch langfristige Projekte hat Uli Sailer angestoßen, allen voran die Gerlinger Mitmachzentrale. Am liebsten macht er alles persönlich. „Ich steh‘ gerne selber hin vor die Leut‘, nur so kann ich überzeugen.“ Das kam ihm wohl auch zugute, als er dem Gerlinger Stadtrat seine Idee vorstellte, aus dem 300 Jahre alten, im Besitz der Stadt befindlichen Gasthaus Hirschen einen Ort zu machen, der für Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Bürgerbeteiligung und Medienkompetenz steht. „Wenn ich etwas kann, dann andere motivieren.“ Im Fall von Andreas Käde war das einfach: Der pensionierte Anwalt konnte sich sofort dafür begeistern, den alten Hirschen mit neuem Leben zu füllen. Er war von Anfang an als Partner für die rechtlichen Dinge dabei, auch bei der Vereinsgründung 2019.

So ist nun in der Gerlinger Hauptstraße ein medial exzellent ausgestattetes Haus für alle entstanden, die in der Stadt ehrenamtlich etwas auf die Beine stellen wollen, mit Möglichkeiten zum Übertragen von Live-Veranstaltungen bis hin zu flexibel online buchbaren Räumen für Projekte. Derzeit sind etwa zehn Gruppen in der Mitmachzentrale aktiv, von der Kleidertausch-Börse bis zu Initiativen für fairen Handel. Die Stadt stellt die Immobilie zur Verfügung. Fördermittel hat die Mitmachzentrale vom Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser erhalten – „und eine Menge eigenes Geld ist auch eingeflossen“, sagt Uli Sailer.

Mitmachzentrale geht mit neuer Webseite an den Start

Marion Doberitzsch, die Bildungsreferentin im Gerlinger Weltladen, ist seit Anfang 2020 mit der Fair Trade AG des nahe gelegenen Robert-Bosch-Gymnasiums in der Mitmachzentrale. Sie nutzt die großzügigen Räume, um sich dort mit den Jugendlichen zu treffen, Projekte zum Thema „Fairer Handel“ zu initiieren und zu bearbeiten. So hat die Gruppe erst unlängst eine komplexe Großveranstaltung organisiert, die parallel in der Schule und online stattfand. „Die zentrale Lage der Mitmachzentrale ist gut“, sagt sie. „Toll war auch, dass wir in der Mitmachzentrale Leute getroffen haben, die uns mit ihrer IT-Kompetenz weiterhelfen konnten. Wenn wir uns vernetzen und zusammentun, können wir Großes bewirken“, so ihr Fazit.

Das bleibt auch Uli Sailers Motto. Die Ideen für neue Projekte gehen ihm nicht aus. Die Mitmachzentrale hat er erst kürzlich mit einer neuen Webseite und einem eigenen Online-Kommunikationssystem ausgestattet. Er freut sich darauf, wenn das Café Klatsch, ein mobiles Café im Wohnmobil, in Gerlingen unterwegs sein wird, um die Bürger miteinander ins Gespräch zu bringen. „Uli Sailer ist ein absoluter Vernetzer“, sagt Marion Doberitzsch. Eben ein Visionär und Tausendsassa – im Dienst für die Menschen.