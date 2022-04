Ukrainischer Chor in Leonberg Zwischen Mittelalter und Moderne

Lesen Sie aus unserem Angebot: Leonberger Familie spendet 250 000 Euro

Scheinbar ebenso mühelos wechselt die vom Alter her breit aufgestellte Gruppe vom orthodoxen zum modernen „Hallelujah“ des zeitgenössischen Sängers und Songwriters Leonhard Cohen, das sie fast im Originaltempo vortragen. Beim Requiem „Pie Jesu“ von Andrew Lloyd Webber schwingen die Stimmen in den verschiedenen Tonlagen lange und intensiv durch den Raum. Den gefühlt meisten Applaus aber bekommen The Gregorian Voices für den allseits bekannten Hit von Frank Sinatra „My way“. Der Song von Rod Stewart „Sailing (stormy waters to be near you to be free)“ sollte den Schlusspunkt bilden und ist zugleich ein Gänsehaut-Moment angesichts der Lage der Menschen in der Ukraine.

Spenden gehen über Freiburg nach Lwiw

Allerdings lässt das begeisterte Publikum die Sänger noch nicht gehen. So präsentieren sie in der Zugabe die Nationalhymne der Ukraine, die wohl hierzulande nicht allzu bekannt ist, denn unter den Zuhörern erhebt sich niemand dazu. Doch dass diese die Herzen berührt, ist zu spüren – und eine Frau eine Reihe weiter wischt sich die Tränen aus den Augen.

„Die Spendenbereitschaft der Menschen ist überwältigend“, erzählt die Tourbegleiterin Christine Stockebrand. Das Geld, das in der am Eingang aufgestellten Sammelbox landet, erhalte der Oberbürgermeister von Freiburg, der Partnerstadt von Lwiw, der es in die Ukraine weiterleite. Und so mancher Konzertbesucher nimmt sich noch ein Stück Gregorianik in Form der angebotenen CDs von The Gregorian Voices mit nach Hause.