Ukrainehilfe aus Rutesheim 6000 Euro Spenden gesammelt

Betrag geht an Ukrainehilfe des Landkreises

300 Besucher waren am Samstagabend dabei. „Diese Resonanz freut uns“, sagt Killinger. Er lobt den Zusammenhalt und das gute Miteinander der vielen Ehrenamtlichen, die einen gelungenen Abend ermöglicht haben. Etwa 6000 Euro an Spenden wurden in Rutesheim am Samstag für die Ukrainehilfe des Landkreises Böblingen gesammelt. „Ein toller Ertrag“, meint Killinger. Er rechnet damit, dass weitere Beträge in den kommenden Tagen noch auf das Konto fließen werden. Der Landkreis soll das Geld an Betroffene des Krieges weiterleiten.