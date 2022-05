Ukraine-Treffen des AK Asyl Zuhause schmecken die Tomaten besser

Kinderbetreuung und Wohnraum sind Thema

Igor habe viele schlaflose Nächte und Albträume gehabt. Erst jetzt habe er wieder angefangen zu essen. Der Jugendliche, der lieber in der Ukraine geblieben wäre, nimmt nun online am Unterricht in der Heimat teil. Von 22 Mitschülern seien acht im Ausland.

Das Thema Kinderbetreuung betrifft die beiden nicht mehr, viele andere Mütter im Raum aber schon. Die Frage nach Kindergarten-Plätzen ist eine der ersten, mit denen die Vertreter der Stadt konfrontiert werden. „Da muss ich leider enttäuschen“, sagt Jürgen Rein. „Alle unsere Kindertagesstätten sind voll.“ Es gebe bereits Wartelisten. Aber man biete Spielgruppen an, in denen Kinder zehn Stunden pro Woche betreut werden.

Auch die Frage nach „sozialem Wohnraum“ kann für viele der überwiegend privat untergebrachten Ukrainer nicht befriedigend beantwortet werden. „Wir haben nur ganz wenige Sozialwohnungen, aber über 350 Fälle, die aktuell eine Wohnung suchen“, erklärt Rein. Trotzdem stehe in Leonberg niemand auf der Straße. „Wenn Sie irgendwo wohnen, wo Sie nicht bleiben können, melden Sie sich“, forderte er die Menschen auf. „Wir finden für Sie ein Dach über dem Kopf.“

Das Heimweh plagt viele Geflüchtete

Tetiana plagt vor allem, dass sie keine richtige Aufgabe hat. Die 45-Jährige möchte etwas tun. An erster Stelle steht bei ihr, wie bei vielen anderen, der Besuch eines Deutschkurses. Und dann möchte sie arbeiten.

Als sie hört, dass es wegen fehlender Erzieher und Lehrer eine realistische Chance gebe, Abschlüsse aus der Ukraine anerkennen zu lassen, blickte die Geschichtslehrerin auf. Aber sie habe zurzeit keine Möglichkeit, an ihr Diplom zu kommen. Sie habe ukrainische Geschichte studiert und könne damit in Deutschland wohl nichts anfangen, sagte sie. Generell dürfe jeder geflüchtete Ukrainer sofort arbeiten, so Rein.

Tetiana und ihren Sohn Igor plagt außerdem das Heimweh, sie möchten so bald wie möglich zurück und das nicht nur, weil dort sogar die Tomaten und Gurken besser schmeckten als hier, wie sie lächelnd erzählen. „Wir hoffen, dass die Ukraine wieder aufersteht“, sagt Tetiana, „wir sind Optimisten, wir haben auch gar keine andere Wahl.“