Ukraine-Krieg 600 Geflüchtete im Kreis müssen umziehen

Ein großer Umzug steht bald auch für die 73 Kinder aus den ukrainischen Kinderheimen an, die rund fünf Monate in der ehemaligen Wildermuth-Kaserne in Böblingen untergebracht waren. Ihre neue Bleibe wird nun das ehemalige Bürgerheim in Weil der Stadt, der Abschied aus Böblingen wird vorher mit einem Sommerfest gefeiert. „Die Kinder aus Kiew, die in Rumänien nicht weiter wussten, hierher zu holen, war aber wohl die schönste Hilfsaktion in all den vergangenen Monaten“, so der Landrat.

Es sei eine wunderbare Gemeinschaftsaktion und, wenn man in die Gesichter der Kinder sehe, eine Aktion, die froh macht, weil sie Mut macht. „Wir brauchen solche schönen Geschichten und Freude, gerade auch in solchen Zeiten. Und deshalb feiern wir auch ein Fest – auch wenn es ein Abschiedsfest ist.“

Noch Spenden frei verfügbar

Auch zu anderen Hilfsaktionen zieht der Landrat ein Fazit: „Wir als Landkreis Böblingen haben diesen irrsinnigen Krieg von Anfang an verurteilt, und der Wunsch zu helfen war und ist riesengroß. Das tun wir als Landkreisverwaltung auf vielfache Weise im Rahmen unserer gesetzlicher Aufgaben, aber auch darüber hinaus.“ Er erinnerte in diesem Zusammenhang beispielsweise an das Spendenkonto, das im März eingerichtet wurde.

Der Landkreis und die Kreissparkasse gaben jeweils 10 000 Euro Startkapital, ein Großspender stellte 1,1 Millionen Euro zur Verfügung. Mit den Spenden wurden Hilfstransporte finanziert, aber auch Angebote im Landkreis, etwa Sprachkurse und Integrationsangebote, Tollwut-Impfungen für mitgereiste Haustiere oder ein elektronisches Übersetzungssystem . Auch in die Unterbringung der ukrainischen Kinder im Bürgerheim flossen die Gelder. Die Kommunen haben jeweils einen Euro pro Einwohner für eigene Projekte erhalten. Noch ist das Spendenkonto aber nicht ausgeschöpft: 299 031 Euro sind aktuell noch frei verfügbar.