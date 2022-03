Ukraine-Hilfe im Altkreis Spendenbereitschaft reißt nicht ab

Altkreis Leonberg - Man sei völlig überrannt worden, berichtet Ricarda Stäbler, die Chefin der Baufirma Stäbler aus Weil der Stadt, am Freitag. Am Vortag hatte das Unternehmen in Kooperation mit der Privatinitiative einer Weiler Bürgerin Spenden für ukrainische Flüchtlinge in Polen angenommen. Die Spendenbereitschaft war so groß, dass man sogar zeitweise die Annahme von Erwachsenenkleidung stoppen musste.