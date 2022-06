Ukraine-Hilfe bei „Helfen statt Hamstern“ Annahme von Sachspenden beendet

Organisiert worden war die Sammelaktion in Leonberg in Kooperation mit der Sindelfinger Initiative „Helfen statt Hamstern“. Diese sammelte alle Hilfsgüter in der Klosterseehalle in Sindelfingen und kümmerte sich um den Weitertransport an die ukrainischen Außengrenzen. Ein Teil der Hilfsgüter blieb aber auch in Deutschland und wurde vor Ort an die Geflüchteten aus der Ukraine verteilt.