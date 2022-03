Ukraine-Flüchtlinge in Ditzingen Im Hotel zurück ins Leben finden

Er ist einer von inzwischen 93 vom Land zugewiesenen Geflüchteten, die in Ditzingen in Sicherheit sind, und er ist einer von derzeit 73, die im Best Western Plaza Hotel ein Dach über dem Kopf haben, um von dort zurück ins Leben zu finden: Der Mann, von dem die Hotelleitung am Mittwochvormittag in Anwesenheit des Migrationsstaatssekretärs Siegfried Lorek, berichtet, war die Flucht aus der Ukraine gelungen. In Sicherheit angekommen, habe er zunächst 48 Stunden durchgeschlafen.