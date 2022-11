Ein Brand und mehrere Vermisste – so lautete das Szenario der diesjährigen Hauptübung der Feuerwehr Weil der Stadt. In dieser Schauübung wurde ein Brand in der Kindertageseinrichtung in der Hausener Straße in Merklingen simuliert, bei dem sich noch mehrere Menschen im Gebäude befinden. Sieben Fahrzeuge der Feuerwehr mit rund 50 Einsatzkräften aus allen Stadtteilen und das Rote Kreuz waren dabei.