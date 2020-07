Im Schlafzimmer verschanzt

Der ekelhafte Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in Sindelfingen. In einem Wohngebiet war es zwischen einer 36 Jahre alten Frau und ihrem 37-jährigen Lebensgefährten zu Streit und Gewalt gekommen. Der 37-Jährige hatte die Frau beleidigt und leicht verletzt. Anschließend hatte er die gemeinsam bewohnte Wohnung verlassen. Doch gegen 21.30 Uhr kehrte er zurück. Die alarmierte Polizei wollte ihn der Wohnung verweisen.