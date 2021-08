Überzeugen statt bestrafen Landkreis rührt die Werbetrommel fürs Impfen

„Um die Menschen zu erreichen, müssen wir zu ihnen gehen beziehungsweise dort ansprechbar sein, wo viele Menschen sind“, sagt Landrat Roland Bernhard. „Manchmal fehlt es einfach an Informationen.“ Die Infovermittler werden zwei Wochen lang an beliebten Plätzen in den Großen Kreisstädten unterwegs und Ansprechpartner sein. „Die Menschen erzählen es weiter und werben damit in ihrem Umfeld“, sagt Roland Bernhard. „Wir müssen noch mehr verbreiten, dass es nicht nur um den eigenen Schutz geht, sondern um den Schutz der ganzen Gesellschaft“, sagt der Landrat.