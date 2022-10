Übergriff bei Korntal 22-Jähriger von drei Männern attackiert

Drei Männer sollen am Donnerstagabend nahe dem Bahnhof in Korntal auf einen 22-Jährigen unvermittelt losgegangen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr an der Kreuzung Bahnhofsplatz und Weilimdorfer Straße. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt.