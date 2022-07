Und wieder hat es am Leonberger Dreieck gekracht: Vermutlich weil sie zu spät erkannte, dass eine BMW-Fahrerin vor ihr abbremsen musste, wurde eine 25 Jahre alte Frau in einem VW am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der A 8 hinter der Abfahrt Leonberg-Ost in einen Unfall verwickelt. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.