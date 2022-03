Überfall in Leonberg Jugendlicher beraubt 18-Jährigen

Leonberg - In der Nacht zum Samstag ist ein 18-Jähriger in der Nähe des Bahnhofs im Leonberger Stadtteil Höfingen von einem 17 Jahre alten Tatverdächtigen beraubt worden. Der 18-Jährige alarmierte kurz nach 2 Uhr die Polizei. Vor Ort schilderte er den Beamten, dass er auf dem Weg zum Bahngleis gewesen sei, als er von drei Personen verfolgt wurde. Plötzlich habe ihn ein Mann aus der Gruppe an der Jacke gepackt und die Herausgabe seines Geldbeutels gefordert. Als er dies verneint habe, durchsuchte der Mann die Taschen des 18-Jährigen. Laut Aussagen des Opfers habe er den Geldbeutel, jedoch kein Bargeld gefunden. Daraufhin habe der Täter ihm den Geldbeutel zurückgegeben und erneut in seine Tasche gegriffen – und dabei eine E-Zigarette samt Liquid entwendet.