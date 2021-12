Leonberg - Zu einem Überfall auf ein Sonnenstudio, der sich am Montag in Leonberg ereignete, hat die Polizei neue Informationen bekanntgebeben. Gegen 17.45 Uhr hatte ein Unbekannter die Mitarbeiterin des Sonnenstudios in der Römerstraße mit einem Messer bedroht und so einen dreistelligen Bargeldbetrag erpresst.