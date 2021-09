Jugendbeteiligung

Wer am 26. September wählen will, muss volljährig sein. Um trotzdem ein Stimmungsbild der Jugend zu gewinnen, veranstaltet die Initiative U18 eine bundesweite Alternativ-Wahl für Jugendliche, die noch nicht volljährig sind. Die Leonberger Gerhart-Hauptmann-Realschule beteiligte sich mit einer internen Wahl an der Aktion, Außenstehende durften dort nicht wählen.