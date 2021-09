U18-Bundestagswahl Jugendliche wählen Grüne und SPD

Nach der Stimmabgabe konnten die jungen Wähler und Wählerinnen nach ihrer Stimmabgabe ebenso Wünsche für ihre „Traumstadt“ und ihre Botschaft an Bürgermeister Christian Walter an eine Plakatwand pinnen. Neben lobenden Worten für den Bürgermeister standen vor allem fehlende Freizeitaktivitäten im Außenbereich und Verschönerungen der Stadt auf der Agenda der Jugendlichen. So wurde neben einem Naturfreibad, einer Outdoorfitnessanlage und einem Schmetterlingshaus im Ried, auch mehr Blumen in der Innenstadt gefordert und vor unübersichtlichen Straßen gewarnt. Das Plakat wird in den kommenden Wochen von den Verantwortlichen an Christian Walter überreicht werden.

Schwaches Ergebnis der CDU

Insgesamt haben in Weil der Stadt 45 Teilnehmer gewählt. Große Gewinner: 17 Jugendliche stimmten für die Grünen, dicht gefolgt von der SPD, die 15 Stimmen holte. Linke und FDP liegen bei jeweils drei Kreuzen. Von der CDU keine Spur – die Christdemokraten verschwinden in der Statistik in der Rubrik „Sonstige Parteien.“

Etwas anders sieht das Ergebnis in Weissach aus. Hier beteiligten sich 135 junge Menschen an der U18-Wahl. Von ihnen setzten 36 ihr Kreuz bei der SPD. Die CDU sicherte sich 32 Stimmen, die Grünen 21. Für die FDP entschieden sich 16 Jugendliche, gefolgt von neun Stimmen für die AfD und sechs für die Tierschutzpartei. Die Linke liegt in der Weissacher Statistik weit hinten – nur zwei Jugendliche haben sich für sie entschieden.

Grünen siegen bundes- und landesweit

Mit SPD und CDU auf dem Siegertreppchen unterscheiden sich die Ergebnisse in Weissach von den Resultaten der bundesweiten Aktion. Sowohl bundes- als auch landesweit liegen die Grünen bei der U18-Wahl vorne, erst dann folgen SPD und CDU. Diese Rangfolge spiegelt sich auch in den beiden Wahlkreisen wieder. Im Wahlkreis Böblingen erzielten die Grünen 22,8, die SPD 21,3 und die CDU 17 Prozentpunkte. Im Wahlkreis Ludwigsburg, zu dem auch die Gemeinde Weissach zählt, ist der Vorsprung der Grünen sogar nach größer – hier liegen sie mit 32,7 Prozentpunkten weit vorne, die CDU erzielte 16,2, die SPD 14,3 Prozentpunkte.

Auch in Leonberg wurde gewählt, an der Gerhart-Hauptmann-Realschule allerdings intern. Auch am Johannes-Kepler-Gymnasium soll bei der Juniorwahl, einem Projekt speziell für Schüler, abgestimmt werden. Der Wahltermin ist hier am Mittwoch, 22. September.