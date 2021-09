U18-Bundestagswahl Hier dürfen auch Jugendliche abstimmen

Wahllokale im Altkreis Leonberg sind: Das Jugendhaus Rectory in Weissach in der Porschestraße 6. Gewählt werden kann am Donnerstag, 16. September, von 16 bis 19 Uhr. Und das Jugendhaus Kloster in Weil der Stadt am Kapuzinerberg 1. Dort können Kinder und Jugendliche am Freitag, 17. September, zwischen 12 und 18 Uhr wählen.

Die Gerhart-Hauptmann-Realschule in Leonberg beteiligt sich ebenfalls an der U18-Wahl, allerdings nur intern, Außenstehende dürfen dort nicht wählen. Die Gemeinschaftskundefachschaft organisiert eine Teilnahme mit der neunten und zehnten Klassenstufe der Schule.