Gerlingen U-Bahn-Waggons besprüht – 80 000 Euro Schaden

Die Polizei schnappt einen der Täter

Als die besprühten Waggons mittags in das Depot in Stuttgart-Möhringen gefahren wurden, fielen Mitarbeitern der SSB drei Männer auf, die in unmittelbarer Nähe zu den vier Waggons eine Drohne steigen ließen. Als die SSB-Mitarbeiter sie ansprachen, flüchteten zwei von ihnen zu Fuß. Ein 31-Jähriger fuhr mit einem Auto davon. Die Mitarbeiter verfolgten den Wagen, Beamte des Stuttgarter Polizeipräsidiums konnten das Auto schließlich stoppen, den Fahrer kontrollieren und ihn und das Fahrzeug durchsuchen.