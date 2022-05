U 17-Fußball beim VfB Stuttgart Ein Eltinger formt die nächsten „Jungen Wilden“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Warum die U17 für die neue VfB-Philosophie steht

Nach einer Station als Co-Trainer von Ramon Gehrmann bei den SGV-Aktiven ergab sich für den studierten Realschullehrer dann die Möglichkeit, beim Bundesliga-Nachwuchs der TSG Hoffenheim als Co-Trainer der U 17 einzusteigen. Nachdem allerdings nach einem Jahr keine Stelle als Cheftrainer offen war, musste Fiedler 2015 nicht lange überlegen, als ihn Michael Gentner, der damalige Sportliche Leiter des VfB Stuttgart, anrief und ihm die Trainerstelle bei der U 13 anbot. Fiedler: „Das war zwar ein bisschen ungewöhnlich, nachdem ich zuvor mit zahlreichen Jugendnationalspielern in der Bundesliga zu tun hatte, aber auf meinem Weg als Trainer hat mich das definitiv vorangebracht.“

Starke Entwicklung der Spieler des Jahrgangs 2005

Nach Titeln in der Ober- und der Regionalliga mit den Jahrgängen 2003 und 2004 sowie der Süddeutschen Meisterschaft nach einem Sieg gegen Bayern Münchens U 15 übernahm Markus Fiedler vor drei Jahren den Jahrgang 2005 beim VfB Stuttgart. Auch dieser war auf dem Weg zur Meisterschaft, ehe die Coronapandemie den Weg der VfB-Talente zwei Spielzeiten lang ausbremste. Umso mehr freut es ihn, dass sein Team nun eine so gute Saison gespielt hat – auch wenn die allerletzte Krönung gegen Schalke 04 ausblieb. „In dieser Saison hat sich die Entwicklung der Spieler nach außen gezeigt“, freut sich der Eltinger, der den Jahrgang 2005 für einen ganz besonderen hält.

Ein Quintett gehört zum Nationalteam

Das zeigt sich auch daran, dass in Torspieler Dennis Seimen, Kapitän Laurin Ulrich, Paulo Fritschi, Samuele di Benedetto und Alexandre Azevedo gleich fünf „Junge Wilde“ des VfB im Kader der deutschen U 17-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Israel stehen. „Mit dem Einzug in das U 17-Finale gegen Schalke 04 haben sich die Spieler in die Notizblöcke der Republik gespielt. Aber eine Deutsche Meisterschaft in der U 17 ist nicht das Karriereziel eines Nachwuchsfußballers, sondern ein Etappenziel auf dem Weg in den Profibereich“, stellt Markus Fiedler klar.

Neue Aufgabe mit dem Nachwuchs des Jahrgangs 2006

Seine U 17 wird er in der kommenden Saison in andere Hände geben und wie verabredet den Jahrgang 2006 übernehmen. Was die Zukunft für ihn bringt, lässt er bewusst offen. „Natürlich ist es ein Traum jedes Trainers, irgendwann mal im Profibereich zu arbeiten. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich mich hauptberuflich als Junioren-Trainer etabliert habe, und ich versuche, mich jeden Tag ein Stück weiterzuentwickeln und die bestmögliche Version meiner selbst zu werden“, sagt der A-Lizenz-Inhaber.

Wiedersehen auf der Trainerbank mit einem Eltinger

Eine nette Anekdote hat Markus Fiedler im Übrigen am letzten Spieltag in der Partie seiner VfB-Junioren bei der SpVgg Greuther Fürth erlebt: Dort saß mit Tobias Gitschier ebenfalls ein Eltinger auf der Trainerbank, mit dem er in der Jugend zusammengespielt und dessen Vater beide schon trainiert hat. „Auch wenn er 1:6 verloren hat – er macht dort einen guten Job und hat das Maximale aus dem Team herausgeholt“, lobt er sein Gegenüber auf der Trainerbank.