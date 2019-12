Typisierungsaktion in Ludwigsburg Johannes braucht die lebensrettende Spende

„Wir waren ein halbes Jahr ohne Diagnose“

Die Untersuchungen ergaben, dass seine Knochen zu dünn waren, doch nicht, was die Ursache dafür war. Im März brach sich das Kind beide Oberschenkel und Schienbeine. Für die Familie begann eine entsetzliche Zeit, denn trotz zweimaliger Knochenmarkpunktion ließ sich nicht herausfinden, welche zerstörerische Kraft in Johannes’ Körper wirkte. „Wir waren ein halbes Jahr ohne Diagnose. In dieser Zeit lösten sich ihm bei lebendigen Leib die Knochen auf. Er hatte starke Schmerzen und Fieber“, berichten die Eltern. Erst eine dritte Punktion brachte Klarheit über Johannes’ Zustand. Die Leukämie hat sich so in seinem Körper versteckt, dass sie erst diesmal nachweisbar war.