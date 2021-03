Turngau Neckar-Enz Mitgliederzahl sinkt – die Neueintritte fehlen

Hemmingen - Auch als Online-Veranstaltung ist der Neckar-Enz-Turntag als Erfolg gewertet worden. Mit über 85 Stimmberechtigten schloss er an die Beteiligung vorangegangener Präsenzveranstaltungen an. Die Hemmingerin Bärbel Vorrink bleibt auch weiterhin an der Spitze des knapp 69 000 Mitglieder zählenden Turngaus.