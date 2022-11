Turnen Zweite Liga Viel Spaß beim Saisonfinale

Späße und Einlagen während den Übungen

Gut 300 Zuschauer sorgten in der bis auf den letzten Stehplatz gefüllten Halle für eine exzellente Stimmung. Die Moderatoren, der ehemalige Landestrainer Rainer Schrempf und der verletzte Turner Lovis Spiess, taten alles, um das Publikum in Partylaune zu versetzen. Auch Renningens Bürgermeister Wolfgang Faißt genoss die spektakulären Darbietungen an den sechs olympischen Geräten. Die Turner wussten diese Unterstützung zu schätzen und erlaubten sich kleine Späße und Einlagen während ihren Übungen. Das Event entwickelte sich zu einem besonderen Erlebnis für alle Beteiligten. Der Abend mündete schließlich in einer gelungenen Saisonabschlussfeier, die bis spät in die Nacht andauerte. Der Saisonabschluss war gelungen, die neue Zweitliga-Runde wirft aber schon ihre Schatten voraus.