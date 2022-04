Turnen WTG-Trio turnt um den Aufstieg

Das Finale, bei dem insgesamt rund 300 Turner in über 30 Mannschaften antreten, wird in drei Durchgängen geturnt. Zunächst gehen von 9 Uhr an die Kreisligen an die Geräte. Um 13.30 Uhr wird es für die Bezirks- und Landesliga ernst. Den Abschluss bilden die Begegnungen in der Verbands- und Oberliga (18 Uhr).