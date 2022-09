Turnen: WTG Heckengäu Chancenlos gegen Erstliga-Absteiger

Am ersten Gerät, dem Boden, gelang WTG-Turner Niccolo Spiess im Duell mit Niklas Neuhäusel eine ansehnliche Übung, die ihm vier Score-Punkte einbrachte. Die Gemeinschaftsriege ging mit einem Punkt Vorsprung kurzzeitig in Führung. Doch das sollte sich nicht wiederholen. Mit 11:4 verbuchte die Eintracht ihren ersten Gerätesieg. Die nächsten Zähler holte Deniz Bulut am Pauschenpferd ins heimische Lager. Durch zwei Stürze von Daniel Wörz heimste er dank durchgeturnter Übung zwei Punkte ein. Frankfurts ukrainischer Gastturner Petro Pakhniuk, Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Tokio, zeigte auch am Pauschenpferd seine internationale Klasse. Mit 14,55 Punkten, die er für seine Übung einstrich, ließ er der WTG keine taktischen Optionen. Bester heimischer Turner war Philipp Lutz (11,45 Punkte), der aber gegen Alexander Winter (11,75 Punkte), zwei Score-Punkte abgeben musste.