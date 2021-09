Turnen SV Leonberg/Eltingen SV-Turnerin bietet bestes Gesamtpaket

In der Altersklasse 15 sammelte Kathrin Schleenvoigt vom SV Leonberg/Eltingen die meisten Punkte. In 13,61 Sekunden legte sie über 100 Meter die schnellste Zeit vor. 4,26 Meter im Weitsprung und 8,18 Meter im Kugelstoßen brachten weitere wichtige Punkte. In den turnerischen Disziplinen (Sprung, Stufenbarren und Boden) wurde sie in dem 15er-Feld jeweils mit der zweithöchsten Wertung belohnt. Am Ende standen für Kathrin Schleenvoigt 65,093 Punkte zu Buche. Auf dem zweiten Rang folgte Ainoa Weng (SV Heimstetten) mit 64,322 Zählern.