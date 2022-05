Turnen-Landesliga Titel für den SV Leonberg/Eltingen

Die Bilanz der Turnerinnen des SV Leonberg/Eltingen in der Landesliga ist makellos. An drei Staffeltagen waren sie am Start, dreimal haben sie das beste Mannschaftsergebnis von den sieben Teams erzielt. Der Lohn: die Schützlinge des Trainertrios Uta Schleenvoigt, Andreas Tasis und Günter Knorr steigen direkt auf und starten in der kommenden Saison in der Verbandsliga, der zweithöchsten Klasse im Schwäbischen Turnerbund. Die Relegationsplätze zwei und drei belegen der TSV Ellhofen und die SpVgg Besigheim.