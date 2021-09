Turnen in der 3. Liga Weste der WTG Heckengäu bleibt weiß

Renningen - Auch nach dem dritten Wettkampftag steht die WTG Heckengäu in der dritten Bundesliga mit weißer Weste da. Gegen den TSV Grötzingen/Karlsruhe gelang in heimischer Halle in Renningen mit 57:7 der dritte Sieg. Die Gemeinschaftsriege (SpVgg Renningen, SV Leonberg/Eltingen, TSV Gärtringen, VfL Herrenberg) bleibt damit hinter dem punktgleichen MTV Ludwigsburg auf Tabellenplatz zwei. Die beiden Führenden nach sechs Wettkampftagen bestreiten die Aufstiegsrelegation zur zweiten Bundesliga gegen die beiden Erstplatzierten der Nordgruppe. Im Überkreuz-Vergleich qualifizieren sich die jeweiligen Sieger.