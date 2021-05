Turnen bei der WTG Heckengäu Ein Wettkampf ist inzwischen die Ausnahme

Die direkte DM-Qualifikation hat Lovis Spieß in Ludwigsburg als Vierter in einem Fünfer-Starterfeld verpasst. Mit 68,050 Punkten blieb er unter der geforderten Norm von 74 Punkten, die jedoch keiner der fünf Turner erreichte. Dennoch rechnet er sich gute Chancen aus, einen der 30 begehrten Startplätze für die Deutschen Meisterschaften bekommen zu können.

Hoffnung auf freie Startplätze

„Es dürfte neben den Plätzen für Kaderathleten und denen, die die 74 Punkte geschafft haben, noch einige freie Startplätze geben“, ist er sich sicher. So hatten sich aus dem Fünferfeld in Ludwigsburg ohnehin außer ihm nur zwei weitere Turner überhaupt für die DM angemeldet. „Mit 70 Punkten war man in den vergangenen Jahren eigentlich immer dabei“, gibt sich Lovis Spieß zuversichtlich.

Dass er diese nicht ganz erreicht hat, lag vor allem an seinem Sturz am Reck bei der Tkatschow-Grätsche. „Da hat mir ein bisschen die Sicherheit gefehlt, ich wollte dieses Teil aber unbedingt zeigen“, erläutert der 23-Jährige, der im Übrigen sehr auf Sicherheit geturnt und in seine Übungen keine allzu hohen Schwierigkeiten eingebaut hatte. Ohne den Sturz sei Platz drei möglich gewesen. An die Ausführungen und den Schwierigkeitsgrad der beiden Athleten auf Rang eins und zwei hätte er jedoch nicht herankommen können, räumt Lovis Spieß ein.

Spezialist am Boden und Reck

Der WTG-Turner ist froh, dass er nach so langer Zeit wieder einmal einen Wettkampf bestreiten durfte. „Die Tkatschow-Grätsche wäre natürlich das Sahnehäubchen gewesen“, meint der Boden- und Reck-Spezialist. Wann er die nächste Gelegenheit zu einem Wettkampf hat, steht noch in den Sternen. „Ich bin aber zuversichtlich, dass das Multisportevent Leipzig 21 in absehbarer Zeit unter besonderen Bedingungen nachgeholt wird“, sagt Lovis Spieß.

Bis dahin kann sich der Lehramtsstudent für Physik und Sport verstärkt auf sein Studium an der Universität Stuttgart konzentrieren. Auch hier schränkt ihn die Coronapandemie in weiten Teilen ein – Vorlesungen werden derzeit nur online angeboten. „Die einzige Ausnahme sind die Sportpraxis-Kurse“, erzählt der 23-Jährige.

Es bleibt für ihn nur abzuwarten und zu hoffen, dass bald wieder mehr Normalität in sein Studenten- und Sportlerleben einkehrt – und Leipzig 21 ihm die Möglichkeit zu weiterer Wettkampfpraxis bietet.