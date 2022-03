Turnen Bereit für den Ligawettkampf

Leonberg - Während im Männerbereich nach der Coronapause bereits die ersten Wettkämpfe in den Ligen des Schwäbischen Turnerbundes (STB) stattgefunden haben, müssen sich die Frauen noch etwas gedulden. Für die Mannschaft des SV Leonberg/Eltingen geht es in der Landesliga erst am 27. März wieder um Meisterschaftspunkte. Deshalb nahmen die Turnerinnen nun die Gelegenheit wahr, im 100 Kilometer entfernten Albstadt am Silberdistel-Cup teilzunehmen. Gewertet wurden die Übungen nach den STB-Ligawertungsbestimmungen 2022. Nach dem Mehrkampf stand im Anschluss noch das Gerätefinale auf dem Programm.