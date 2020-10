WTG Heckengäu Ab dem dritten Gerät ist die WTG auf Kurs

Der Sprung war ein Selbstläufer, weil die WTG mit ihren gestreckten Kasamatsu-Sprüngen – einem Seitwärts-Überschlag über den Sprungtisch mit Vierteldrehung gefolgt von einem Salto vorwärts mit halber Drehung – deutlich über den Ausgangswerten der Gegner lag. Auch am Barren präsentierte sich die WTG in überzeugender Verfassung und holte insgesamt sechs Scorepunkte. Hier stach die Übung von Philipp Lutz hervor, der in der Holmengasse einen sogenannten Healy (eine 360 Grad-Drehung aus dem Handstand auf einem Arm in den Handstand) und als Abgang einen Salto vorwärts gestreckt mit ganzer Schraube präsentierte. Am abschließenden Reck gab es für die Gäste nicht mehr viel zu holen, und so entschied die WTG ihren Wettkampf gegen den TSV Grötzingen/Karlsruhe mit 35:16 Scorepunkten und 8:4 Gerätepunkten für sich, was in der Tabelle der 3. Bundesliga Süd A, momentan Platz zwei bedeutet. Top-Scorer wurde Philipp Lutz mit 13 Punkten.