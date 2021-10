Renningen - Die WTG Heckengäu hat ihr „Endspiel“ um die Meisterschaft in der 3. Bundesliga sicher. Die Gemeinschaftsriege (SpVgg Renningen, SV Leonberg/Eltingen, TSV Gärtringen, VfL Herrenberg) gewann auch ihren fünften Wettkampf und kann vom zweiten Tabellenplatz nicht mehr verdrängt werden. Weil der Titelfavorit MTV Ludwigsburg am vergangenen Wochenende nicht an die Geräte musste, führt das Team um die Trainer Eckart Schauerhammer und Andreas Zeile die Tabelle nun sogar an.