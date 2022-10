Für die WTG verbleiben noch drei Wettkämpfe in ihrem ersten Jahr in der 2. Bundesliga. Am kommenden Samstag muss das Team wieder an die Geräte. Um 16 Uhr ist in der Renninger Stadionsporthalle der TV Großen-Linden zu Gast. Inzwischen wurde ein weiterer Verbandsliga-Turner nachgemeldet, der erstmals ins Geschehen eingreifen wird. Damit sind alle Nachrückplätze belegt, und die WTG hat durch einen vollständigen Kader mehr Spielraum. Dieser wird entscheiden, ob Punkte möglich sind.