Turnen 2. Bundesliga WTG Heckengäu bleibt Punktelieferant

Im Team der WTG überzeugte Philipp Lutz. Er zeigte drei neue Übungsteile. Am Boden war dies ein Salto vorwärts mit doppelter Schraube. Dank seines Diamidov-Elements am Barren, bei dem er aus dem Vorschwung in den Handstand wechselt, erturnte er gegen Nico Köhler einen Scorepunkt. Weitere fünf Zähler heimste er am Pauschenpferd ein, an dem er erstmals ein Drei-Drittel-Wandern rückwärts im Querstütz präsentierte. Der ehemalige WTG-Verbandsliga-Turner Deniz Bulut hatte am Boden sein Debüt. Am Barren und dem Pferd gelang es ihm, erstmals fehlerfrei zu bleiben.