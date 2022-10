Dagegen hat Jan Griesmeier seine Fußverletzung auskuriert. Der 22-Jährige wusste trotz Absteiger am Pferd zu überzeugen und holte im Duell mit dem Hessen Sunny Joe Fiecker fünf Zähler. Seinen Einstand in der 2. Bundesliga feierte Verbandsliga-Turner Julius Hottmann. Der Leonberger trat an den Ringen und am Sprung an.