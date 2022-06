Einen Spieltag vor Schluss ist es gewesen, da leistete sich die GSV Hemmingen in der Fußball-Kreisliga B 5 ein folgenschweres 3:3 gegen Italia Markgröningen – der spielfreie TSV Heimerdingen II war damit rechnerisch nicht mehr einzuholen. Es ist allerdings nicht so, dass das Team des Trainduos Mario Schäfer/David Astore für den Titel und Aufstieg in die Kreisliga A nichts getan hätte. In 22 Partien gab die Mannschaft um Spielführer Sebastian Riesch (im Bild rechts mit Staffelleiter Carsten Fiese) nur einmal Punkte ab – beim 1:4 in Hemmingen.