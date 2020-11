Trotz Corona wirtschaftet Rutesheim gut Unterm Strich steht sogar ein kleines Plus

Die Investitionen hat die Stadt, um 1,87 Millionen Euro auf 13,63 Millionen Euro zurückgefahren. Die Beteiligung Rutesheims an der Netze BW (2,68 Millionen Euro) wurde in Folge von Corona zurückgestellt. Das Rücklauf- und Überschussschlammpumpenwerk in der Kläranlage wird nicht erweitert, weil es keine Förderung gibt, somit werden 640 000 Euro nicht investiert. Stattdessen werden für dringende Kanalsanierungen 200 000 Euro zusätzlich ausgegeben. Für den Ausbau des Kindergartens in Perouse wurden Grundstücke und Immobilien für 695 000 Euro erworben.

Investitionen in Grundstücke

Die Einnahmen für die Finanzierung haben sich um 220 000 Euro auf 4,83 Millionen Euro erhöht. Im Wohngebiet „Nördlich Schelmenäcker“ und „Pfuhlweg“ sind Grundstückserlöse von etwa 594 000 Euro eingegangen. Für den Anbau des Schulhauses in der Hindenburgstraße sind 240 000 Euro Fördergelder geflossen. Für den Kauf von mobilen Endgeräten für Schüler für das „Lernen zu Hause“ hat die Stadt von Bund und Land insgesamt 192 000 Euro erhalten.

Obwohl sich das Investitionsvolumen um 1,8 Millionen Euro verringert, investiert Rutesheim noch 13,6 Millionen. Euro. Darin enthalten sind nach wie vor 5,8 Millionen Euro für den Erwerb und die Erschließung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken, sowie 4,3 Millionen Euro für Baumaßnahmen.

Für Investitionen müssen in der Regel die Rücklagen herhalten. Zum Ende des Jahres 2020 werden sich die Gelder auf der hohen Kante um 5,8 auf 7,46 Millionen Euro verringert haben. Das ist eigentlich positiv, denn in der Planung vom November 2019 sollten zum Jahresende nur noch 5,4 Millionen Euro übrig bleiben. Auch die Verwaltung wirtschaftet gut, so kann aus dem laufenden Betrieb noch ein Überschuss in Höhe von 2,9 Millionen Euro für Investitionen erwirtschaftet werden.