Trotz Corona-Teil-Lockdown Krämermarkt in Ruteheim mit vielen Regeln

Der Besuch des Krämermarktes ist wie Einkaufen in einem Ladengeschäft oder auf dem Wochenmarkt. Auch das ist weiterhin möglich. Der Krämermarkt hat zwar ein besonderes Flair, aber es ist kein Jahrmarkt, kein Weihnachtmarktoder eine Kirmes. Deshalb sind ja auch keine Schausteller eingeladen. Seit 1964, als der vorausgegangene Vieh- und Krämermarkt auf einen Beschluss des Gemeinderates hin, zum Krämermarkt wurde, bieten die etwa 50 fahrenden Händler an ihren Ständen, wie Ladeninhaber auch, ihre Waren an. Die Rechtslage ist eindeutig, und die erlaubt den Krämermarkt.